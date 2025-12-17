Der deutsche Nationalkeeper ist nach über einem halben Jahr ins Tor des FC Barcelona zurückgekehrt und bleibt ohne Fehler. Wie geht es nun mit dem Ex-Gladbacher weiter?

Barcelona - Trainer Hansi Flick hat Marc-André ter Stegen nach dem Comeback im Tor des spanischen Fußball-Meisters FC Barcelona gelobt, zugleich aber dem deutschen Nationalkeeper wenig Hoffnung auf regelmäßige Einsätze gemacht. „Für mich ist Marc der Kapitän. Es war eine gute Gelegenheit für ihn, er hat viel für den Verein gegeben. Wir haben mit dem Trainerstab gesprochen und beschlossen, dass er spielen soll. Nur für dieses Spiel“, sagte der frühere Bundestrainer nach dem mühsamen 2:0 (0:0) beim Drittligisten CD Guadalajara.

Ter Stegen, der nach überstandener Rückenverletzung erstmals seit dem 18. Mai wieder für die Katalanen zum Einsatz kam, hatte in dem Spiel wenig zu tun. In der Schlussphase war er aber zweimal zur Stelle und zeigte starke Paraden.

Wenig Aussicht auf Spielpraxis

Nummer eins bei Barça bleibt aber Joan Garcia, der im Pokal von Flick eine Pause bekam. Damit ist die Zukunft des Ex-Gladbachers weiter ungewiss. Ter Stegen benötigt Spielpraxis, um in der Nationalmannschaft als Nummer eins bei der WM im kommenden Sommer (11. Juni bis 19. Juli) im Tor zu stehen.

„Marc muss sich entweder in Barcelona durchsetzen oder einen Club finden, bei dem er spielt“, erklärte Nagelsmann zuletzt. Sein Vertreter in der DFB-Elf, Oliver Baumann, konnte in den vergangenen Monaten überzeugen. Ein mögliches Comeback von Manuel Neuer wurde zumindest medial immer wieder debattiert.