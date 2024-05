Lionel Messi glänzt in der Major League Soccer weiter. Bei Miamis 6:2-Sieg gegen New York ist der Weltfußballer an allen Toren seines Teams beteiligt.

Fort Lauderdale - Weltfußballer Lionel Messi hat beim 6:2-Kantersieg seines Teams Inter Miami gegen die New York Red Bulls gleich zwei Rekorde in der Major League Soccer aufgestellt. Rekord Nummer eins: Noch nie zuvor war ein Spieler der US-Profiliga an sechs Toren seiner Mannschaft beteiligt gewesen. Rekord Nummer zwei: Er gab fünf Vorlagen - und damit so viele Assists in einem Spiel wie noch kein anderer Spieler vor ihm, wie aus der MLS-Statistik hervorgeht. Ein Tor schoss der 36-Jährige am zwölften Spieltag am Samstag (Ortszeit) im Chase Stadium selbst. Die anderen Treffer erzielten - nach einem 0:1 Halbzeitrückstand - der Uruguayer Luis Suárez (3) und Matias Rojas (2) aus Paraguay - alle nach Vorlagen von Messi. Bei dem Heimspiel waren rund 21.500 Zuschauer dabei.

Messi der im April zum MLS-Spieler des Monats gekürt worden war, schoss nun in sechs Ligaspielen in Folge mindestens ein Tor - und kommt nach nur acht Spielen auf zehn Tore und zwölf Vorlagen. Durch den Sieg konnte Miami seine Serie von sechs ungeschlagenen Spielen ausbauen und bleibt so an der Spitze der Eastern Conference. Die Torjägerliste führen Messi und Suarez mit je zehn Toren an.