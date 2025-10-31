Die Kommentare von Matthäus im Wechselpoker um Woltemade haben beim FC Bayern für großen Ärger gesorgt. Der Stürmer ging nach England - und Matthäus äußert sich erneut zum Marktwert des 23-Jährigen.

Newcastle - Nach Meinung von Fußball-Experte Lothar Matthäus ist der Marktwert von Nationalspieler Nick Woltemade seit der Vertragsunterschrift bei Newcastle United noch weiter gestiegen - auf jetzt mindestens 100 Millionen Euro. „Wenn er jetzt einen weiteren Wechsel anstreben würde, wäre er einen dreistelligen Millionen-Betrag wert. Denn die ersten Premier-League-Tore und sein erster Treffer für die Nationalmannschaft machen ihn wieder ein bisschen teurer“, sagte Matthäus im Podcast „Bayern Insider“ der „Bild“.

Mit einem schnellen Wechsel des 23-Jährigen rechnet Matthäus aber nicht. „Ich hoffe und gehe davon aus, dass er jetzt aber erst einmal seine Zeit in Newcastle zumindest ein bisschen absitzt, bevor er den nächsten Schritt machen wird“, sagte Matthäus.

Woltemade war im Sommer für 85 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Newcastle United gewechselt. Lange war auch der FC Bayern an dem Offensiv-Spieler interessiert, der inzwischen auf sechs Treffer für sein neues Team kommt. Im Zuge dieses Pokers hatte Matthäus geäußert, dass er „60 Millionen zu wenige finde. Wären 80 bis 100 Millionen genannt worden, hätte mich das nicht überrascht.“ Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte Matthäus daraufhin scharf kritisiert und gesagt, der Rekordnationalspieler habe „nicht alle Tassen im Schrank“.