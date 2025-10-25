Der TSV Niederndodeleben unter Leitung von Coach Felix Narr feierte einen überlegenen Erfolg über den SV 1889 Altenweddingen mit einem 5:0 (2:0) in der Fußball-Landesklasse 2-Partie.

Hohe Börde/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 112 Besuchern auf dem Sportplatz Niederndodeleben geboten. Die Niederndodelebener setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Altenweddingen durch.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Alexander Felgentreff für Niederndodeleben traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Niederndodelebener waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Bjarne Arthur Biermanski erzielt.

35. Minute: TSV Niederndodeleben liegt mit 2:0 vorne

Der Siegeszug der Niederndodelebener brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Felix Narr im gegnerischen Tor. Milan Henrik Bittner traf in Minute 53 und Tino Ahlemann in Minute 80. Spielstand 4:0 für den TSV Niederndodeleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Hohe Börde

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 9

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Jan Frank, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu erweitern (89.).

Aufstellung und Statistik: TSV Niederndodeleben – SV 1889 Altenweddingen

TSV Niederndodeleben: Dattko – Ahlemann, Frank, Dreiling, Müller (55. Bergmann), Felgentreff (46. Bittner), Husnik (55. Mai), Schott, Biermanski (73. Neumann), Jebsen, Gottschalk

SV 1889 Altenweddingen: Lucht – Dethlefsen, Winkelmann (78. Thielecke), Mootz (53. Thielecke), Harnau (73. Tschepe), Schwarz, Richter, Schlieter, Zywotek (69. Krause), Deike (73. Rein), Wendland

Tore: 1:0 Alexander Felgentreff (7.), 2:0 Bjarne Arthur Biermanski (35.), 3:0 Milan Henrik Bittner (53.), 4:0 Tino Ahlemann (80.), 5:0 Jan Frank (89.); Schiedsrichter: Justin Aderhold (Magdeburg); Assistenten: Leonard Viohl, Luca Andreas Stoye; Zuschauer: 112