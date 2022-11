Mainz-Coach Svensson: „Ein sehr enttäuschender Auftritt“

Gelsenkirchen - Der Mainzer Trainer Bo Svensson hat seine Mannschaft nach der 0:1-Niederlage bei Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 deutlich kritisiert.

„Wir haben zu keiner Zeit das auf den Platz gebracht, was man von uns erwarten soll“, sagte der 43-Jährige und ergänzte: „Insgesamt war es ein sehr enttäuschender Auftritt von uns.“

Mainz war in Gelsenkirchen die deutlich unterlegene Mannschaft und verlor verdient. Hätten die Schalker ihre Chancen besser genutzt, hätte die Niederlage für den FSV auch höher ausfallen können. „Es war ein Spiel, das uns nachdenklich machen muss“, sagte Svensson. In der letzten Partie vor der langen WM-Winterpause empfangen die Mainzer am Sonntag Eintracht Frankfurt zum Derby.