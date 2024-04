Die Niederlage von Konkurrent Kiel kann Fortuna Düsseldorf nicht nutzen. Im Zweitliga-Aufstiegsrennen reißt die Siegesserie des Thioune-Teams auf Schalke. Aufregung gibt es in der Nachspielzeit.

Gelsenkirchen - Fortuna Düsseldorf hat im Zweitliga-Aufstiegsrennen erstmals nach sechs Siegen in Serie wieder wichtige Punkte liegen gelassen. Der Tabellendritte der zweiten Fußball-Bundesliga spielte beim FC Schalke 04 nur 1:1 (0:0). Immerhin rettete der eingewechselte Ao Tanaka (67.) dem Team von Trainer Daniel Thioune noch einen Zähler. Der frühere Düsseldorfer Kenan Karaman (55.) hatte Schalke glücklich in Führung geschossen.

Aufregung gab es in der Nachspielzeit, als Schiedsrichter Harm Osmers einen Elfmeter für Schalke und eine Gelb-Rote Karte für den vermeintlichen Übeltäter Joshua Quarshie nach Studium der Videobilder zurücknahm.

Damit nutzten die Düsseldorfer die Niederlage des Tabellenzweiten Holstein Kiel gegen Kaiserslautern nicht. Bei einem weiteren Sieg beim Bundesliga-Absteiger Schalke hätte die Fortuna in den noch ausstehenden drei Spielen sogar den direkten Aufstieg noch in der eigenen Hand gehabt. Nun müssen die Düsseldorfer wieder auf Schützenhilfe hoffen. Der Rückstand auf den zweiten Platz bleibt bei fünf Zählern, der Vorsprung auf den Vierten Hamburger SV schrumpfte auf vier Zähler. Als Tabellendritter würden die Rheinländer in die Relegation gegen den Drittletzten der Bundesliga einziehen.

Schalke mindestens vier Punkte vor Relegationsrang

Schalke hingegen verpasste einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib. Mit mindestens vier Punkten Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsrang gehen die Schalker in die letzten drei Saisonspiele.

Der West-Schlager wurde erst nach der Schalker Führung richtig intensiv. Die Fortuna tat sich gegen die kompakten Schalker in der ersten Halbzeit schwer, die Gastgeber waren in der Offensive zu harmlos. Karamans Aufsetzer von der Strafraumgrenze war die erste Schalker Chance im Spiel. Die Gäste wurden nun stärker, kamen zu besseren Chancen und auch zum verdienten Ausgleich. Mehr gelang den jetzt deutlich besseren Fortunen im zweiten Durchgang aber nicht mehr.