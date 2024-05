Erst Aufstieg, nun Klassenerhalt: Heidenheim bleibt ein weiteres Jahr in der Bundesliga. Trainer Frank Schmidt erinnert sich daran, wie sein Team vor der Saison gehandelt wurde.

Heidenheim - Für Frank Schmidt ist der Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga eine vergleichbare Leistung wie der Aufstieg vor einem Jahr.

„Das überstrahlt alles. Es ist etwas unfassbar Tolles. Das war nicht so zu erwarten, aber es ist absolut verdient. Es ist schön“, sagte der Cheftrainer des 1. FC Heidenheim nach dem 1:1 (0:1) gegen den FSV Mainz 05. Dass der Liga-Verbleib am 32. Spieltag für Heidenheim rechnerisch besiegelt ist, entschied sich bereits mit dem 4:3-Sieg des VfL Bochum bei Union Berlin am Sonntagnachmittag.

„Wir sind Aufsteiger. Uns ist nicht so viel zugetraut worden“, sagte Schmidt, der in der Interview-Zone stolz sein rotes Shirt zum Klassenerhalt trug. Vorstandschef Holger Sanwald geriet angesichts der Leistung des Clubs regelrecht in Schwärmen. „Ich bin sowas von erleichtert und unglaublich glücklich. Das ist schon eine Sensation.“ Man wisse jetzt nach einem Jahr, wie Bundesliga funktioniert.

Der 50 Jahre alte Chefcoach kündigte derweil an, auch die verbleibenden Ligaspiele beim SC Freiburg und gegen den 1. FC Köln seriös zu bestreiten. „Wir werden jetzt nicht drei Wochen durchfeiern, das kommt am Ende“, sagte Schmidt. Theoretisch ist für den Tabellenzehnten sogar noch eine Teilnahme am internationalen Wettbewerb möglich.