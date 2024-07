Barcelona - Hansi Flick fühlt sich beim FC Barcelona so richtig wohl. Das hat er bei seinem ersten größeren Interview seit seinem Amtsantritt vor gut einer Woche als neuer Trainer des spanischen Traditionsclubs zu verstehen gegeben. „Es ist unglaublich, was wir hier erleben. Jeder zeigt uns Respekt“, sagte er. Er sei begeistert vom Verein, von der Qualität der Spieler und der Nachwuchsförderung, sagte der Ex-Bundestrainer der spanischen Sportzeitung „Marca“.

Der 59-Jährige, der vor allem mit dem FC Bayern München erfolgreich war und dort das Triple holte, hat aber auch Wünsche. „Wir müssen einen Spieler holen, der Spiele gewinnen kann“, sagte er der Zeitung. Zusammen mit Sportdirektor Deco wolle er „die Qualität der Mannschaft steigern und das ist das Wichtigste“. Es ist bekannt, dass der hoch verschuldete FC Barcelona zwei ehrgeizige und millionenschwere Ziele auf dem Transfermarkt hat: Dani Olmo (26) vom RB Leipzig und Nico Williams (22), derzeit bei Athletic Bilbao unter Vertrag.

Flick von allem und allen begeistert

Flick schwärmt vor allem für die Menschen, mit denen er nun zusammenarbeitet. „Ich habe vom ersten Tag an die Leidenschaft der Menschen gespürt. Der Fans. Alle“, sagte er. Jeder, der bei dem Club arbeite, habe diese „Leidenschaft für Barça und die Hingabe“, das Beste für diesen Verein zu geben. Das sei auch sein Anspruch an sich selbst. „Wir wollen alles geben, was wir haben, um diesen Verein auf die nächste Stufe zu heben. Wir werden unser Bestes geben“, versprach er.