Der FC Arsenal legt im engen Meisterschaftsrennen in England vor, Manchester City zieht nach. Dabei überragt einmal mehr Super-Torjäger Erling Haaland.

London - Im Fernduell um den Premier-League-Titel haben sich der FC Arsenal und Manchester City keine Blöße gegeben. Der Tabellenführer aus London legte mit einem 3:0 (1:0) gegen den AFC Bournemouth vor. Wenige Stunden später zeigten sich die Cityzens unbeeindruckt und gewannen dank eines Viererpacks von Erling Haaland mit 5:1 (3:0) gegen die Wolverhampton Wanderers. Das Team von Trainer Pep Guardiola hat damit weiter einen Zähler Rückstand auf Arsenal, aber noch ein Spiel in der Hinterhand.

Matchwinner für den Titelverteidiger war einmal mehr Super-Torjäger Haaland. Der Norweger erzielte in der ersten Hälfte einen Hattrick durch zwei Elfmeter (12. Minute/45.+3) und einen Kopfballtreffer (35.). Nach dem Treffer für die Gäste durch Hee-Chan Hwang (53.) legte Haaland umgehend noch einmal nach (54.). Den Schlusspunkt setzte der für Haaland eingewechselte Julian Alvarez in der 85. Minute.

Havertz erneut stark

Im Spiel des FC Arsenal kam der erneut stark spielende Kai Havertz in der 42. Minute nach einem leichten Kontakt mit Keeper Mark Travers zu Fall. Schiedsrichter David Coote entschied auf Elfmeter, der auch dem Videobeweis standhielt. Englands Nationalstürmer Bukayo Saka (45. Minute), der wie seine Kollegen zuvor aus dem Spiel heraus einige Chancen liegen ließ, verwandelte sicher zur Führung.

Nach der Pause wurde die Partie deutlich offensiver. Leandro Trossard erzielte in der 70. Minute das 2:0 für die Gunners. Drei Minuten später schienen die Gäste zu verkürzen. Doch der Treffer von Antoine Semenyo wurde auch nach Videobeweis nicht anerkannt, weil Arsenal-Schlussmann David Raya behindert wurde. Den Endstand markierte Declan Rice in der siebten Minute der Nachspielzeit.

Derweil ist Ipswich Town in die Premier League aufgestiegen. Ipswich gewann am letzten Spieltag der Championship 2:0 (1:0) gegen Huddersfield Town mit Trainer André Breitenreiter und folgt damit als Tabellenzweiter Leicester City in die höchste englische Spielklasse.