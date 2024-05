Nach dem beschlossenen Abschied von Thomas Tuchel ist weiter offen, wer den FC Bayern in der kommenden Saison trainiert. Zuletzt fiel auch der Name Pep Guardiola. Nun äußert sich der Spanier.

München - Der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola glaubt an ein schnelles und erfolgreiches Ende der Trainersuche bei seinem Ex-Verein.

„Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit und sie werden sich sicher für den richtigen entscheiden“, sagte der 53-Jährige im TV-Sender Sky über die Situation bei dem Fußball-Bundesligisten. Die Münchner suchen nach den Absagen von Ralf Rangnick, Julian Nagelsmann und Xabi Alonso weiter nach einem Nachfolger für Trainer Thomas Tuchel, der den Verein im Sommer verlassen wird.

„Es geht auch darum, wie sie spielen möchten und welche Spieler sie zur Verfügung haben“, sagte Guardiola mit Blick auf seinen ehemaligen Club. Viele Trainer fühlten sich bei ihren aktuellen Vereinen eben sehr wohl. „Aber Bayern hat die richtigen Ressourcen und Leute in ihren Reihen. Sie haben einen fähigen Vorstand, der die bestmögliche Lösung finden wird.“

Guardiola hatte die Münchner von 2013 bis 2016 trainiert und war mit dem Club dreimal Meister und zweimal Pokalsieger geworden. Er wünsche dem FC Bayern eine gute Lösung für den vakanten Trainerposten, „weil ich den Verein so sehr liebe“, sagte Guardiola. Seit 2016 trainiert der Spanier Manchester City in der englischen Premier League. Zu Gerüchten und Spekulationen, er selbst könnte den letztjährigen Triple-Sieger in diesem Sommer verlassen und möglicherweise als Coach nach München zurückkehren, äußerte sich Guardiola nicht.