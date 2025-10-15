Ein deutscher Trainer für das englische Nationalteam? Nicht wenige Fans auf der Insel hatten Zweifel an Thomas Tuchel. Nach dem frühzeitigen WM-Ticket sind diese vorerst beseitigt.

Riga - Thomas Tuchel bedankte sich bei Englands Fans in Riga mit Applaus. Nach der vorzeitig perfekt gemachten WM-Qualifikation der Three Lions eigentlich keine außergewöhnliche Geste, aber eine, mit der der 52-Jährige auch weitere Sympathiepunkte sammeln dürfte, nachdem er zuletzt über fehlende Unterstützung geklagt hatte.

Nach anfänglichen Zweifeln am deutschen Coach hat Tuchel mit dem 5:0 in Lettland zumindest vorerst auch die letzten Kritiker verstummen lassen. „Großartig, großartig“, sagte Tuchel erfreut. „So eine gute Stimmung in der Kabine. Es fühlt sich sehr anders an, weil es unser Traum war, zur WM zu fahren - und wir haben es geschafft.“ Die Endrunde im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko kann für den Vize-Europameister kommen.

Bisher perfekte Qualifikation

Dass die Engländer frühzeitig nicht mehr vom ersten Platz der Gruppe K zu verdrängen sind, hat mal wieder viel mit Bayern-Stürmer Harry Kane zu tun. Per Doppelpack (44. Minute/45.+4/Foulelfmeter) legte der Kapitän in Riga die Grundlage, Anthony Gordon (26.), ein Eigentor von Andrejs Ciganiks (59.) und Eberechi Eze (86.) sorgten für die weiteren Treffer.

Für Tuchel und seine Mannschaft war es der vierte Sieg in Serie. Dass die Engländer das WM-Ticket bei zwei noch ausstehenden Spielen und 18:0 Toren schon sicher haben, nannte Kane eine „großartige Leistung“.

Kane sieht sich in Topform

Ob Kane unter den besten Stürmern sei, den er je trainiert habe, wurde Tuchel im Anschluss noch gefragt. „Er steht ganz oben auf der Liste“, sagte der Trainer, der dann noch die Gründe für den Erfolg aufzählte. „Wir dominieren die Spiele, wir sind hungrig. Wir haben sehr viele Ballgewinne in der gegnerischen Hälfte. Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Kane hofft, dass die Engländer das Momentum noch länger aufrechterhalten können. Auch sich selbst sieht der 32-Jährige gerade in Topform. „Die Zahlen sind da, aber wie ich mich auf dem Platz fühle und die Art, wie ich die Pässe und die Läufe sehe - da bin ich in einer guten Phase. Hoffentlich kann ich so weitermachen“, sagte Kane.