Mönchengladbach - Borussia Mönchengladbachs Trainer Gerardo Seoane rechnet nach dem gestoppten Investoren-Einstieg bei der DFL mit keinen weiteren Fanprotesten an diesem Wochenende. „Davon gehen wir aus, wenn das jetzt auch gestoppt wurde“, sagte der 45-Jährige.

Inhaltlich hielt er sich in der Debatte um einen strategischen Partner für die Deutsche Fußball-Liga zurück. „Prinzipiell würden wir uns alle freuen, wenn das Spiel reibungslos über die Bühne geht und das andere Thema an einem Runden Tisch besprochen wird“, sagte Seoane mit Blick auf die teils massiven Proteste der vergangenen Wochen, die zu Spielunterbrechungen in den höchsten deutschen Fußballligen geführt hatten.

Die DFL hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass sie die Verhandlungen zum Abschluss über den geplanten Milliarden-Deal nicht mehr fortführen werde.