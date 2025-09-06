Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III konnte sich die NSG Gräfenhainichen vor 50 Fußballfans über einen soliden 5:2 (3:1)-Erfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen freuen.

Gräfenhainichen/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die NSG Gräfenhainichen und der 1. FC Bitterfeld-Wolfen am Samstag 5:2 (3:1) getrennt.

Elias Alexander Brückner (NSG Gräfenhainichen) netzte nur vier Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Sandro Seidel den Ball ins Netz (14.).

14. Minute NSG Gräfenhainichen und 1. FC Bitterfeld-Wolfen im Gleichstand – 1:1

Tor Nummer drei schoss Sean-Anthony Effenberger für Gräfenhainichen (18.). Es blieb spannend. Pit Stockmann (Gräfenhainichen) traf in Minute 35. Linus Willy Hannusch traf für Gräfenhainichen (46). Jonas Brand traf für Bitterfeld-Wolfen (71). Spielstand 4:2 für die NSG Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Das letzte Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Hannusch den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:2 ausbaute (79.). Damit war der Triumph der Gräfenhainicher gesichert. Die NSG Gräfenhainichen sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: NSG Gräfenhainichen – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

NSG Gräfenhainichen: Hünsche – L. A. Brückner, Vetter (46. Thomae), Schindler, Störer (46. Grimm), Effenberger (46. Hannusch), Gebele (46. Kluger), Plonski, E. A. Brückner, Stockmann, Jaschinski (76. Zimmermann)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Marku, Kietz, Seidel, Loschwitz, Brand, Seelig, Kozlowski, Hartung (41. Toldea), Schröter

Tore: 1:0 Elias Alexander Brückner (4.), 1:1 Sandro Seidel (14.), 2:1 Sean-Anthony Effenberger (18.), 3:1 Pit Stockmann (35.), 4:1 Linus Willy Hannusch (46.), 4:2 Jonas Brand (71.), 5:2 Linus Willy Hannusch (79.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Zuschauer: 50