In der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III kassierte die SG 1948 Reppichau am Wochenende eine üble Pleite gegen den TSV Rot-Weiß Zerbst und ging 1:9 (1:3) vom Platz.

Osternienburg/MTU. Ernüchternde Leistung: Die Mannschaft von Christian Löbel hat am Samstag vor 39 Zuschauern auf dem Sportplatz 2 Reppichau ganze neun Bälle kassiert. Die Partie endete 1:9 (1:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Jannes Hänsel das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (6.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Rot-Weiß Zerbst steckte einmal Gelb ein (6.). Es dauerte nicht lange, bis das Gegentor durch Tim Wollmerstädt (7.) erzielt wurde.

SG 1948 Reppichau und TSV Rot-Weiß Zerbst – 1:1 in Minute 7

Sieben mal mussten die Reppichauer im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite. Spielstand 8:1 für den TSV Rot-Weiß Zerbst.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Osternienburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 2

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Die SG 1948 Reppichau musste einmal Gelb hinnehmen. Der TSV Rot-Weiß Zerbst hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Daniel Gallasch.

Nur drei Spielminuten später konnte Krüger (Zerbst) den Ball erneut über die Linie bringen (70.). Mit 9:1 verließen die Zerbster den Platz als Sieger. Die Reppichauer sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SG 1948 Reppichau – TSV Rot-Weiß Zerbst

SG 1948 Reppichau: Gastberg – Pelz, (46. Raeck), Stock, Wollmerstädt, Gassner, Wartemann (53. Müller), De Wispelaere (46. Reuter), Ehrenberg, Hirschmann, Storm

TSV Rot-Weiß Zerbst: Lucas – Hänsel, Pötzschke, Schmitz (25. Syring), Krüger (71. Henning), Friedrich, Nehring, Albrecht, Hahn, Hanuszkiewicz, Geilich (40. Becker)

Tore: 0:1 Jannes Hänsel (6.), 1:1 Tim Wollmerstädt (7.), 1:2 Jannis Syring (33.), 1:3 Felix Hanuszkiewicz (44.), 1:4 Felix Hanuszkiewicz (45.), 1:5 Toni Luis Albrecht (47.), 1:6 Felix Hanuszkiewicz (50.), 1:7 Edgar Valentin Hahn (54.), 1:8 Luca Elias Krüger (67.), 1:9 Luca Elias Krüger (70.); Schiedsrichter: Michael Frühauf (Köthen); Zuschauer: 39