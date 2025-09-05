Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI errangen Steffen Bormann und sein Team MSV Eisleben gegen die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 7:3 (3:1) wider.

Eisleben/MTU. Am Freitag haben sich der MSV Eisleben und die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 7:3 (3:1).

Till Krüger (JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)) netzte 23 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels musste der Schiedsrichter eingreifen. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte einmal Gelb (23.). Die JSGer konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Paul Wilfried Wiegand der Torschütze (26.).

MSV Eisleben und JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) – 1:1 in Minute 26

Beim 1:1 blieb es jedoch nicht. Eisleben erspielte sich die Führung. Mit einem Doppelpack von Leandros Paris Markou . Es wollte den Eislebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Chris Thiede traf in der 50. Spielminute. Eine wirkliche Gefahr stellte das für die Eisleber aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Markou traf in der 75. Minute ein weiteres Mal. Es wollte den Eislebenern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Chris Thiede traf in der 75. Minute zum zweiten Mal. Eine echte Gefahr erwuchs den Eislebern daraus nicht. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Marlon Blümel schoss und traf in Spielminute 80, gefolgt von Ben Neugebauer (81.). Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri erneut in die Tasche. Die JSG Nördlicher Saalekreis (Flex) kassierte noch einmal Gelb. Spielstand 6:3 für den MSV Eisleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.09.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Eisleben

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 3

Nach wenigen Momenten gelang es John Beese, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:3 auszubauen (83.). Die Eisleber haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSV Eisleben – JSG Nördlicher Saalekreis (Flex)

MSV Eisleben: Thate – Haase, Engel, Ebert, Schmidt, Rische (46. Neugebauer), Markou (80. Al Khalaif), Wiegand (46. Raman), Fischer (46. Blümel), Knieriem (46. Dubova), Beese

JSG Nördlicher Saalekreis (Flex): Depoorter – Schmidt (46. Kinkal), Siebert, Valentin, Geier, Röhr (5. Ruß), Hattwig, Härzer, Krüger, Theuring (46. Thiede), Brach (46. Ebert)

Tore: 0:1 Till Krüger (23.), 1:1 Paul Wilfried Wiegand (26.), 2:1 Leandros Paris Markou (31.), 3:1 Leandros Paris Markou (35.), 3:2 Chris Thiede (50.), 4:2 Leandros Paris Markou (75.), 4:3 Chris Thiede (75.), 5:3 Marlon Blümel (80.), 6:3 Ben Neugebauer (81.), 7:3 John Beese (83.); Schiedsrichter: Marcel Planer (Seegebiet Mansfelder Land); Zuschauer: 89