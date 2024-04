München - Der FC Bayern München muss vor dem Champions-League-Spektakel gegen Real Madrid weiter um Jamal Musiala, Leroy Sané und weitere Stars bangen.

„Es gibt ein paar Last-Minute-Entscheidungen bei Jamal und Leroy“, sagte Trainer Thomas Tuchel. Gerne würde er über das Mitwirken der Offensivstars Musiala (Kniereizung) und Sané (Schambeinprobleme) nach dem Abschlusstraining entscheiden können.

Tuchel sieht ordentliche Chancen, dass der am Wochenende angeschlagen ausgewechselte Konrad Laimer (Kapselverletzung am Sprunggelenk) am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Halbfinal-Hinspiel gegen die Königlichen mitwirken kann. Bei den angeschlagenen Innenverteidigern Matthijs de Ligt (Knie) und Dayot Upamecano (Sprunggelenk) sehe es schlechter aus. Er werde aufstellen, als wenn es ein Finale wäre, betonte der Coach. Das Mitwirken von Serge Gnabry nach einer Muskelverletzung hatte Tuchel bereits avisiert - und ein Tor vom Offensivspieler angekündigt.

Tuchel: „Klangvolles“ Halbfinale

„Halbfinale fühlt sich an wie ein Finale“, sagte Tuchel. „Das ist auf jeden Fall ein sehr großes und sehr klangvolles Spiel.“ Beide Vereine lieferten sich in Europa legendäre Duelle. Bereits 26-mal trafen die Clubs in der Champions League und dem Europapokal der Landesmeister aufeinander. Damit ist es das meistgespielte Duell in der Wettbewerbshistorie.

Kimmich: Geiles Gefühl

„Ich glaube, dass zwei groß Clubs aufeinandertreffen“, sagte Nationalspieler Joshua Kimmich. „Schwierig zu sagen, wo genau der Schlüssel liegen wird. Wir wissen, dass Real sehr erfahren ist und sehr viel Qualität hat.“ Es gehe darum, gegen die Königlichen um Toni Kroos eine gute Balance zwischen „Angriffsfußball und Verteidigen“ zu finden. „Wir wollen ein gutes Ergebnis erzielen und eine gute Ausgangssituation für das zweite Halbfinale schaffen“, sagte der 29-Jährige.

Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche in Madrid statt. „Ich freue mich extrem - wie jeder Fußball-Fan in Europa. Es ist ein ganz geiles Gefühl, ein Halbfinale gegen Real zu spielen“, sagte der Mittelfeldakteur.