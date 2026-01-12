Das hatte sich Paris Saint-Germain ganz anders vorgestellt. Der Pokal-Wettbewerb ist für das Topteam unerwartet früh beendet.

Paris - Topclub Paris Saint-Germain muss die Hoffnung auf den französischen Pokalsieg überraschend bereits aufgeben. Im Sechzehntelfinale verlor der Champions-League-Sieger gegen den Stadtrivalen Paris FC mit 0:1 (0:0) und schied als Titelverteidiger damit frühzeitig aus. Jonathan Ikoné entschied mit seinem Treffer in der 74. Minute die Partie für den Außenseiter.