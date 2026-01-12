weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Sport
    3. >
  3. Fußball
    4. >

  4. Fußball-Stadtduell: Enttäuschung für PSG: Topteam im Pokal überraschend raus

Fußball-Stadtduell Enttäuschung für PSG: Topteam im Pokal überraschend raus

Das hatte sich Paris Saint-Germain ganz anders vorgestellt. Der Pokal-Wettbewerb ist für das Topteam unerwartet früh beendet.

Von dpa 12.01.2026, 23:52
Diese Niederlage kommt überraschend: PSG ist im Pokal raus.
Diese Niederlage kommt überraschend: PSG ist im Pokal raus. Anne-Christine Poujoulat/AFP/dpa

Paris - Topclub Paris Saint-Germain muss die Hoffnung auf den französischen Pokalsieg überraschend bereits aufgeben. Im Sechzehntelfinale verlor der Champions-League-Sieger gegen den Stadtrivalen Paris FC mit 0:1 (0:0) und schied als Titelverteidiger damit frühzeitig aus. Jonathan Ikoné entschied mit seinem Treffer in der 74. Minute die Partie für den Außenseiter.