Rekordsieger Ägypten tut im Duell mit dem Senegal kaum etwas fürs Spiel und scheidet am Ende aus. Für die Entscheidung sorgt ein früherer Bayern-Profi.

Tanger - Dank Ex-Bundesliga-Star Sadio Mané steht der Senegal im Finale des Afrika Cups. Der frühere Stürmer des FC Bayern München erzielte beim 1:0 (0:0) im Duell mit Rekordsieger Ägypten den einzigen Treffer (78. Minute) im marokkanischen Tanger.

Mit Mohamed Salah und Omar Marmoush bei Ägypten sowie den beiden Senegalesen Nicolas Jackson vom FC Bayern und Mané verfügen beide Teams über herausragende Offensivkünstler. Gefährliche Aktionen ließen aber lange auf sich warten. Senegal, Gewinner von 2022, hatte mehr vom Spiel, agierte aber kaum zwingend. Ägypten konzentrierte sich vorwiegend auf die Defensivarbeit.

Es brauchte daher Manés Geniestreich aus der Distanz, der die Entscheidung brachte. Auch in der Schlussphase machte Ägypten zu wenig. Erst in der 84. Minute kam der siebenmalige Champion durch Mostafa Mohamed zum ersten Abschluss. Dieser war jedoch ungefährlich. In der Nachspielzeit vergab auch der ehemalige Frankfurter Marmoush.