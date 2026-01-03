Im Stadtduell zwischen Espanyol und dem FC Barcelona steht immer wieder ein Spieler im Mittelpunkt. Für den schmeichelhaften Sieg sorgen spät zwei einstige Bundesliga-Profis.

Barcelona - Der FC Barcelona hat dank später Treffer von Dani Olmo und Robert Lewandowski das Lokalderby bei Espanyol gewonnen. Beim 2:0 (0:0) sorgten der frühere Leipziger und der einstige Bundesliga-Torschützenkönig in der 87. Minute und 90. Minute für den glücklichen Sieg.

Torhüter Joan Garcia hatte zuvor gegen seinen Ex-Club Espanyol mehrfach bravourös einen Rückstand verhindert. In der Tabelle führt der FC Barcelona vorerst mit sieben Punkten vor Real Madrid, das am Sonntag Betis Sevilla empfängt.

Flick wechselt beide Torschützen ein

Garcia war vor dieser Saison von Espanyol zum spanischen Meister gekommen und hat im Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick den deutschen Nationaltorwart Marc-André ter Stegen als Nummer eins abgelöst. Seine Klasse zeigte Garcia insbesondere in der 40. Minute, als er an alter Wirkungsstätte einen Kopfball von Pere Milla aus kurzer Distanz noch über die Latte lenkte.

Auch in der zweiten Hälfte reagierte Garcia glänzend. Auf der anderen Seite parierte Espanyol-Schlussmann Marko Dmitrovic überragend gegen Eric, der ebenfalls aus Nahdistanz scheiterte (72.). Gegen einen wunderbaren Schlenzer des eingewechselten Dani Olmo aus 20 Metern ins obere Eck war er dann aber machtlos. Der ebenfalls als Joker gekommene Lewandowski legte sogar noch den zweiten Treffer nach.