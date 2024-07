London - Der italienische Fußball-Nationalspieler Riccardo Calafiori spielt künftig für den FC Arsenal. Der Londoner Club gab am Montag die sich schon seit Tagen anbahnende Verpflichtung des 22 Jahre alten Abwehrspielers bekannt. Calafiori kommt aus der Serie A vom FC Bologna, sein neuer Vertrag läuft Medienberichten zufolge über fünf Jahre bis 2029. Die Ablösesumme soll bei rund 45 Millionen Euro liegen, offizielle Angaben dazu gibt es nicht.

Calafiori hatte mit starken Leistungen insbesondere auch während der EM-Vorrunde in diesem Sommer in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht. Die als Titelverteidiger angetretene Squadra Azzurra scheiterte - ohne den verletzt fehlenden Calafiori - aber dann bereits im Achtelfinale an der Schweiz. Als möglicher Nachfolger des Innenverteidigers in Bologna wird Ex-Nationalspieler Mats Hummels (35) gehandelt.