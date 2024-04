Dortmund - Mit einem Sondertrikot zu Ehren seines Stadions bestreitet Borussia Dortmund das kommende Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart.

Anlässlich des 50. Geburtstags des Westfalenstadions (heute Signal Iduna Park) am 2. April spielt der BVB am Samstag (18.30 Uhr/Sky) in dem Trikot, das im Design verschiedene Ausbaustufen des Stadions vereint. Im Nacken des Trikots sind zudem die Jahreszahlen 1974 - 2024 zu sehen. Von diesem Freitag an können Fans das Trikot kaufen.