Mats Hummels und der BVB gehen getrennte Wege. Nach insgesamt 13 Jahren in Dortmund nimmt ein Wechsel des Abwehrspielers nach Italien offenbar Formen an. Ist auch Spanien im Rennen?

Der italienische Verein AS Rom soll an Mats Hummels interessiert sein.

Rom - Nach seinem Abschied bei Borussia Dortmund wird über die Zukunft von Mats Hummels kräftig spekuliert. Einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge hat RCD Mallorca aus Spanien Kontakt mit dem Ex-Weltmeister aufgenommen. In Italien heißt es, Hummels werde in die Serie A wechseln.

Wie mehrere Medien berichteten, bahne sich ein Wechsel des Innenverteidigers zur AS Rom an. Der Kontakt zwischen Hummels und dem italienischen Hauptstadtclub sei zuletzt intensiviert worden, meldete die Zeitung „Gazzetta dello Sport“. Demnach könnte der 35 Jahre alte Deutsche in Rom einen Zweijahresvertrag mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison erhalten.

Zwischen den Parteien sind dem Bericht zufolge bereits Einzelheiten einer möglichen Zusammenarbeit besprochen worden. Denn die Roma sucht derzeit dringend Verstärkung in ihrer Abwehr. Und auch Hummels bekräftigte, dass er sich einen Wechsel ins europäische Ausland vorstellen könne. Grundsätzlich soll die Roma bereit sein, dem Deutschen ein ähnliches Gehalt wie beim BVB zu zahlen. Doch auch Hummels könnte bei den Verhandlungen Zugeständnisse beim Gehalt machen.

Weitere Gerüchte um Spanien und Saudi-Arabien

In Spanien heißt es dagegen, Real Mallorca stehe womöglich kurz vor der Hummels-Verpflichtung. Wie die „Mallorca Zeitung“ exklusiv aus Beraterkreisen erfahren haben will, soll der Ex-Nationalspieler beim spanischen Fußball-Erstligisten unterschreiben. Es gehe nur noch um Details, habe ein Spielerberater verraten.

Sky wiederum will wissen, dass es noch keine konkreten Gespräche oder gar Verhandlungen gab. Allerdings sei das Interesse des Clubs groß und Hummels könne sich ein Engagement bei RCD durchaus vorstellen. Eine Einigung sei aber noch nicht in Sicht.

Der Abwehrspieler, der nicht für die EM nominiert worden war, soll auch Angebote aus Saudi-Arabien erhalten haben. Ein Wechsel dorthin gilt aber als unwahrscheinlich, da der Weltmeister von 2014 dies bereits ausgeschlossen hatte. Zuletzt gab es zudem Spekulationen, dass auch die AC Mailand an dem Deutschen Interesse habe.

Am Freitag hatte Borussia Dortmund bekanntgegeben, dass der auslaufende Vertrag mit Hummels nicht verlängert wird. Mit dem BVB wurde Hummels zweimal deutscher Meister. Zuletzt scheiterte er mit dem Ruhrpott-Club im Finale der Champions League an Real Madrid.