Barcelona - Hansi Flick sieht trotz der Duelle zwischen Bayern München und Borussia Dortmund kein Spiel in Deutschland, was dem spanischen Fußball-Clàsico Real Madrid gegen FC Barcelona nahekommt. „Das ist der wahre Clàsico. Wir haben in Deutschland auch den Clàsico, aber das ist nicht dasselbe wie Barcelona gegen Real“, sagte der Barça-Coach. Der 59-Jährige erlebt am Sonntag (21.00 Uhr/DAZN) in Madrid erstmals als Trainer des FC Barcelona den spanischen Klassiker. „Ich kann es kaum erwarten“, sagte der frühere Bundestrainer.

Barcelona als Tabellenführer

Flick tritt mit seinem Team als Tabellenführer im Stadion Santiago Bernabéu an. Bei einem Sieg können die Katalanen ihren Vorsprung auf den Verfolger Real auf sechs Punkte ausbauen. Am Mittwoch hatte Flick mit seiner Mannschaft in der Champions League seinen früheren Club Bayern München mit 4:1 besiegt. Einen Tag zuvor hatte Real Madrid Bayerns Bundesliga-Rivalen Borussia Dortmund mit 5:2 bezwungen.

Dass Real einen Tag mehr Erholung hat, ist für Flick nicht von Bedeutung. Real werde sicher bereit sein, „aber wir sind es auch. Wir glauben an uns“, sagte er. „Jeder Spieler muss sein Bestes geben, um im Bernabéu zu gewinnen.“ Er glaube an seine Mannschaft. „Wir haben eine Menge Qualität im Spiel ohne und mit dem Ball.“ Sein Team wisse, was es zu tun habe. „Wenn wir zusammenspielen, ist das unsere größte Stärke.“