Der Hallesche FC empfängt mit dem ZFC Meuselwitz einen ab und an belächelten Klub. Warum Trainer Mark Zimmermann dennoch warnt.

Halle/MZ. - Es gab Zeiten, da lohnte es sich nicht nur deshalb Zuschauer beim ZFC Meuselwitz zu sein, weil man Regionalliga-Fußball mit einem Hauch Dorfambiente zu sehen bekam. Sondern weil man auch noch die Chance hatte, so richtig abzuräumen. Da schritt Präsident Hubert Wolf, der den Verein überhaupt erst bis in die vierte Liga gebracht hatte, schon mal mit einer Sackkarre in der Halbzeitpause von Spielen auf den Rasen und verloste Großgeräte. „Der Verein hat seinen Charme“, findet Mark Zimmermann, Trainer des Halleschen FC.