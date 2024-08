Jeder kennt sie: Wenn die Spieler in der Champions League den Rasen betreten, erklingt die beliebte Hymne. Nun hat die UEFA leichte Veränderungen an dem Königsklassen-Hit vorgenommen.

Nyon - Neue Klänge in der Champions League: Die Europäische Fußball-Union UEFA hat nach dem Format auch die beliebte Hymne der Königsklasse verändert. In den sozialen Medien waren zuvor Videos von der zukünftigen Einlaufmusik aufgetaucht. Nun teilte die UEFA offiziell mit, dass die Hymne geändert wurde. „Die neue Marke bietet auch eine leicht verfeinerte Neuaufnahme der UEFA-Champions-League-Hymne, eine der bekanntesten in der Welt des Sports und der Unterhaltung.“

Allerdings fällt die Veränderung an dem klassischen Stück moderat aus und weicht nur ein wenig von dem eingängigen Original des englischen Komponisten Tony Britten ab, stellte die UEFA klar. Britten habe nun die Orchestrierung verbessert und die Musik mit einem Orchester und dem international bekannten Chor Tenebrae neu aufgenommen.

Die Hymne wurde 1992 zum ersten Mal vor einem Champions-League-Spiel abgespielt und geht auf ein Musikstück des deutschen Komponisten von Georg Friedrich Händel aus den Krönungshymnen aus dem Jahr 1727 zurück.