Cristiano Ronaldo fällt mit einer Kniesehnenverletzung aus. Wie lange der Superstar aus Portugal fehlt, lässt Al Nassr offen.

Riad - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat sich eine Verletzung am Oberschenkel zugezogen. „Bei Cristiano Ronaldo wurde nach dem letzten Spiel gegen Al Fayha eine Kniesehnenverletzung diagnostiziert“, teilte sein Verein Al Nassr auf der Plattform X mit. Der 41 Jahre alte Portugiese habe ein Rehabilitationsprogramm begonnen und werde Tag für Tag untersucht. Über eine Ausfallzeit machte der Tabellenführer der Saudi Pro League keine Angaben.

Ronaldo war beim 3:1-Auswärtssieg am Samstag in der 81. Minute ausgewechselt worden. In der 12. Minute hatte der Stürmerstar von Al Nassr einen Elfmeter verschossen.