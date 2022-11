104. Duell zwischen England und Wales - Erinnerungen an EM 2016

Al-Rajjan - Zum bereits 104. Mal trifft Englands Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (20.00 Uhr) auf Wales. Das Duell in Al-Rajjan in Katar wird allerdings das erste Aufeinandertreffen der beiden britischen Rivalen bei einer WM.

Englands Bilanz fällt positiv aus: Bisher wurden 68 Spiele gegen die Waliser gewonnen, dazu gab es 21 Remis und 14 Niederlagen. Einzig gegen Schottland (115 Partien) haben die Three Lions in ihrer Historie mehr Länderspiele ausgetragen.

Vor dem abschließenden Gruppenspiel werden bei den beiden Nationen Erinnerungen an 2016 wach, als England und Wales im französischen Lens bei der EM aufeinandertrafen. Gareth Bale, der noch immer dabei ist, brachte sein Team damals in Führung, doch England drehte die Partie dank Treffern von Jamie Vardy und einem Last-Minute-Tor von Daniel Sturridge.

Die Vorrundengruppe B gewann der spätere Halbfinalist Wales mit sechs Zählern trotzdem, England (fünf Punkte) kam als Zweiter weiter. Um diesmal noch eine Chance auf den Gruppensieg zu haben, müsste Wales (bisher ein Punkt) mit mindestens vier Toren Unterschied gegen den Rivalen gewinnen.