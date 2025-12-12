Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den SC Bernburg heimste der VfB 1906 Sangerhausen am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Sangerhausen/MTU. Die 76 Besucher des Friesenstadions Pl.2 haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Sangerhäuser schlugen das Team aus Bernburg mit 2:1 (1:0) knapp.

Patrick Olbricht traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Spielminute 12 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SC Bernburg musste einmal Gelb hinnehmen (34.). Das zweite Tor konnten die Sangerhäuser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Gabriel Edgar Schneider den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Minute 49: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

In der 66. Minute musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SC Bernburg steckte noch einmal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Auf den letzten Drücker, drei Minuten vor Abpfiff, konnte Leon Christian Schmidt (Bernburg) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Bernburg erzielen (87.). In Spielminute 93 handelte sich der SC Bernburg noch eine Rote Karte ein. Der VfB 1906 Sangerhausen hat sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – SC Bernburg

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Kern, Wagenhaus (69. Sonnenberg), Schäffner, Olbricht, Hildebrandt, F. Stöhr, Lange (73. J. Stöhr), Scholz (79. Schulz), Weick (90. Hennig), Schneider (90. Reiber)

SC Bernburg: Friedrich – Staat, Lange (59. Raeck), Schmidt, Lange (88. Gohl), Fahland (88. Heute), Giemsa, Schauer, Krüger, Becker (59. Hilmer), Krishteyn

Tore: 1:0 Patrick Olbricht (12.), 2:0 Gabriel Edgar Schneider (49.), 2:1 Leon Christian Schmidt (87.); Schiedsrichter: Clemens Bartlau (Zeitz); Assistenten: Eric Bregulla, Kilian Kunert; Zuschauer: 76