Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 49 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV 1890 Westerhausen.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 49 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser waren den Gästen aus Westerhausen mit 3:1 (1:1) souverän überlegen.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Theodor Luiz Rappsilber das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (8.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Hannes Lehmann den Ball ins Netz (23.).

Kurz vor der Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau musste einmal Gelb hinnehmen. Unentschieden. Dölaus Justin Kreideweiß konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 9

23 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Gedeon Groß (Dölau) den Ball über die Linie bringen (68.). Mit 3:1 gingen die Hallenser als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV 1890 Westerhausen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Blau-Weiß Dölau beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der SV Blau-Weiß Dölau hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SV 1890 Westerhausen

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Redmann (46. Scheffler), Lippoldt (46. Haensch), Hensen, Kreideweiß, Rappsilber (74. Grüneberg), Gros, Köhler, Groß (80. Burghardt), Giese, Prinzler (66. Kamm Al Azzawe)

SV 1890 Westerhausen: Nebe – Masaka, Kale, Lehmann, Lehmann, Miranda Conceicao, Brahmann (77. Gönülcan), Stender (68. Eckert), Ribeiro De Oliveira, Dantas Caldas, Masur

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (8.), 1:1 Hannes Lehmann (23.), 2:1 Justin Kreideweiß (47.), 3:1 Gedeon Groß (68.); Schiedsrichter: Jannis Körner (Niederndodeleben); Assistenten: Nils Pilz, Frank Stehning; Zuschauer: 49