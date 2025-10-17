Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 149 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim.

Halle/MTU. Die 149 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen die Gäste aus Thalheim mit 2:0 (1:0) souverän.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von René Rath vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Theodor Luiz Rappsilber das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

SV Blau-Weiß Dölau führt nach 64 Minuten 2:0

In Minute 64 fiel das letzte Tor der Partie. 19 Minuten nach der Pause gelang es Justin Kreideweiß, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (64.). In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – A. O. Haensch (73. Burghardt), A. Hensen, Rappsilber (78. Geyer), H. Hensen, Gros, Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), Groß, Köhler (69. Grüneberg), Giese (61. Scheffler), Redmann

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Ndour, Schinkel, Seniura, Zawada (61. Sonco), Mrozik (46. Bakkush), May, Schmökel, Prielipp (85. Zahrt), Wróblewski (78. Yaghobi), Kuras

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149