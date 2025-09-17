Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga vor 127 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB Merseburg.

Halle/MTU. Am Mittwoch konnte das Publikum auf dem Sportplatz Dölau / eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Hallenser gewannen souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Kontrahenten aus Merseburg.

Diese Partie blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Maximilian Faris Kamm Al Azzawe das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (53.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Minute 60: SV Blau-Weiß Dölau führt mit zwei Toren

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach der Pause gelang es Justin Kreideweiß, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 auszubauen (60.). Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – VfB Merseburg

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – A. Hensen, Groß, Prinzler, Lippoldt, Köhler, Redmann (82. Hermann), Haensch (88. Dragon), Kreideweiß, H. Hensen, Kamm Al Azzawe (61. Pultke)

VfB Merseburg: Przigode – Dähne (61. Bierschenk), Voigt, Berndt (64. Frühauf), Nicodemus, Knerler, Wagner, Arndt (86. Erovic), Hillemann, Taubert, Wagner

Tore: 1:0 Maximilian Faris Kamm Al Azzawe (53.), 2:0 Justin Kreideweiß (60.); Schiedsrichter: Tobias Menzel (Magdeburg); Assistenten: Benjamin Petri, Marcel Meier; Zuschauer: 127