Kantersieg für den MSC Preussen: Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 2 konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den SV Groß Santersleben I feiern. Vor 1.433 Zuschauern gewann das Team 7:1 (3:1).

Magdeburg/MTU. 7:1 (3:1) in Preussen: Ganze sieben Bälle hat die Mannschaft von Alexander Daul, der MSC Preussen, am Mittwoch im Tor der Gegner aus Groß Santersleben untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Janek Monsch (Möser) eine Gelbe Karte an die Gäste (26.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten schoss Ihab El Zayat das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Besim Gjoci (36.) erzielt wurde.

36. Minute: MSC Preussen führt mit zwei Toren

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der MSC Preussen steckte jetzt einmal Gelb ein. Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Gjoci konnte in Minute 44 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Groß Santersleben I. In Minute 45 gelang es Spieler Nummer 31 noch, die Ehre der Santersleber zu retten, das Spiel war jedoch verloren. Artem Kulinich traf für Preussen in Minute 49, Majed Al Mori in Minute 59 und Ihab El Zayat in Minute 69. Spielstand 6:1 für den MSC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 17.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Landesklasse 2

Spieltag: 4

Die Magdeburger wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Justin Volkmer wurde für Majed Al Mori eingesetzt und Illia Kompaniiets für Artem Kulinich. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur vier Minuten vor Schluss gelang es Shahin Farho, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 7:1 zu erweitern (86.). Der MSC Preussen hat sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: MSC Preussen – SV Groß Santersleben I

MSC Preussen: Ademovic – Tischer, Chebli (60. Jibril), El Zayat, Dervishaj, Norenko (70. Farho), Kulinich (70. Kompaniiets), Preuss, Haxhiu, Al Mori (70. Volkmer), Gjoci (60. Hussen Gahdo)

SV Groß Santersleben I: Deumeland – Delleh (38. Eftindjioski), Adjioski (46. Pina Fernandes), Otto, Tafere, Lange, Madaus, Alicke (61. Fateh), Al Houri, Qorbani, Ilijoski

Tore: 1:0 Ihab El Zayat (33.), 2:0 Besim Gjoci (36.), 3:0 Besim Gjoci (44.), 3:1 Martin Eftindjioski (45.+2), 4:1 Artem Kulinich (49.), 5:1 Majed Al Mori (59.), 6:1 Ihab El Zayat (69.), 7:1 Shahin Farho (86.); Schiedsrichter: Janek Monsch (Möser); Assistenten: Andreas Zepter, Maik Taube; Zuschauer: 1433