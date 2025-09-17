Für den 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete der 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die SV Fortuna Magdeburg mit 2:3 (1:1).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Mittwoch haben sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SV Fortuna Magdeburg ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:3 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Nick Bauer für Bitterfeld-Wolfen traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Drilon Halilaj den Ball ins Netz.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Arne Otto Gerstner/Magdeburg (74.), gefolgt von Benedikt Megel (SV Fortuna Magdeburg) in Minute 78. Spielstand 3:1 für die SV Fortuna Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.09.2025, 19.30 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Beide Teams wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Vitalii Sumka wurde für Tim Hoffmann eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Phillip Leonard Rudolph für Chris Leo Riemann den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Nur fünf Minuten vor Spielende gelang es Vitalii Sumka, den Ball ins Netz zu befördern (85.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SV Fortuna Magdeburg wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Bitterfeld-Wolfener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Elflein (60. Galushyn), Bauer, Bark, Potapenko, Hadaschik, Böhme, Litzenberg (58. Hlynianyi), Weimann, Ehrhardt (60. Ludwig), Hoffmann (81. Sumka)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Domitz, Kauka, Valle Pousa (54. Bimenyimana), Halilaj (54. Schüler), Pide, Gerwien (54. Gerstner), Megel, Lange, Ehrenberg (89. Weidemeier), Rudolph (81. Riemann)

Tore: 1:0 Nick Bauer (9.), 1:1 Drilon Halilaj (38.), 1:2 Arne Otto Gerstner (74.), 1:3 Benedikt Megel (78.), 2:3 Vitalii Sumka (85.); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Eric Bregulla, Max Pfannschmidt; Zuschauer: 106