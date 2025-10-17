Dem SV Blau-Weiß Dölau gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 149 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 149 Besuchern auf dem Sportplatz Dölau / geboten. Die Hallenser setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von René Rath, als Theodor Luiz Rappsilber für Dölau traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 41 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 8

SV Blau-Weiß Dölau führt nach 64 Minuten 2:0

In Minute 64 fiel der finale Treffer der Partie. 19 Minuten nach Anpfiff gelang es Justin Kreideweiß, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (64.). In Spielminute 82 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein. Die Hallenser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Rot-Weiß Thalheim

SV Blau-Weiß Dölau: Degenhardt – Köhler (69. Grüneberg), H. Hensen, Rappsilber (78. Geyer), Kreideweiß (85. Kamm Al Azzawe), Groß, Redmann, A. Hensen, Giese (61. Scheffler), A. O. Haensch (73. Burghardt), Gros

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Wróblewski (78. Yaghobi), Schmökel, Zawada (61. Sonco), Schinkel, Prielipp (85. Zahrt), Seniura, Kuras, Ndour, Mrozik (46. Bakkush), May

Tore: 1:0 Theodor Luiz Rappsilber (41.), 2:0 Justin Kreideweiß (64.); Schiedsrichter: Martin Wadewitz (Leipzig); Assistenten: Patrick Schalkowski, Kevin Klotz; Zuschauer: 149