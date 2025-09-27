Der SSC Weißenfels sicherte sich am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den BSV Halle-Ammendorf.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 101 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich knapp mit 2:1 (2:0) gegen die Gäste aus Halle-Ammendorf durch.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Timm Koch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde das zweite Tor durch Andrii Zozulia erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

2:0 Vorsprung für SSC Weißenfels – 22. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 34 Minuten nach der Halbzeitpause, als Pascal Pannier den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Halle-Ammendorf erlangte (79.). Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Purrucker (87. Schneider), Luib (90. Beyer), T. Koch, P. Koch (73. Hafkesbrink), Puphal, Schumann, Dierichen (46. Necke), Zerbe, Raßmann, Zozulia (77. Lehmann)

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Schmitz, Niesel, Schöneck (90. Klein), Schubert (46. Kowalski), Winkler (73. Hartmann), Dabel, Agwu (65. Piven), Kunze, Pannier, Hoffmann

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101