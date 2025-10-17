Klar unterlegen zeigte sich die VfB Germania Halberstadt 2 im Spiel gegen den SC Germ.1993 Kroppenstedt letztes Wochenende in der Fußball-Landesklasse 3. Die Gastgeber verloren mit 2:6 (1:2).

Halberstadt/MTU. Die VfB Germania Halberstadt 2 und der SC Germ.1993 Kroppenstedt haben sich am Freitag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 2:6 (1:2).

Manuel Hoffmann (SC Germ.1993 Kroppenstedt) netzte elf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Kroppenstedter konterten schon kurze Zeit später. Diesmal war Niko Menge der Torschütze (14.).

VfB Germania Halberstadt 2 und SC Germ.1993 Kroppenstedt – 1:1 in Minute 14

Die Mannschaften waren gleich auf. Die Kroppenstedter konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Manuel Hoffmann verschaffte seinem Team drei weitere Tore (37., 61., 67.). Die Halberstädter blieben ihnen auf den Fersen. Fabian Zeidler versenkte den Ball in der 70. Spielminute. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Kroppenstedter aber nicht dar. Sie reagierten und hatten weiterhin die Nase vorn. Christian Conrad traf in der 80. Minute. Spielstand 5:2 für den SC Germ.1993 Kroppenstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 7

Am Ende der Partie sollte es dem SC Germ.1993 Kroppenstedt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Hoffmann den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:6 verfestigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Kroppenstedter entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der SC Germ.1993 Kroppenstedt noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SC Germ.1993 Kroppenstedt

VfB Germania Halberstadt 2: König – Menge (67. Tunsch), Genschmar, Theile, Lippoldt, Zeidler, Dannhauer, Eckert, Wenig, Conrad, Simon (67. Allner)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas – Tobisch (90. Mohr), Conrad, Seibert, Helbig, Burger (61. Stein), Hoffmann, Liehr (83. Scheunert), Böttger, Sommermeyer, Gruhle (90. Franke)

Tore: 0:1 Manuel Hoffmann (11.), 1:1 Niko Menge (14.), 1:2 Manuel Hoffmann (37.), 1:3 Daniel Tobisch (61.), 1:4 Daniel Tobisch (67.), 2:4 Fabian Zeidler (70.), 2:5 Christian Conrad (80.), 2:6 Manuel Hoffmann (90.+4); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Tobias Block, Marcel Sindermann; Zuschauer: 85