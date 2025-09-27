Einen 2:1 (2:0)-Heimerfolg gegen den BSV Halle-Ammendorf fuhr der SSC Weißenfels am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga ein.

Weißenfels/MTU. Die 101 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Halle-Ammendorf mit 2:1 (2:0) knapp.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Timm Koch für Weißenfels traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten in der 22. Minute nach. Diesmal war Andrii Zozulia der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 6

22. Minute: SSC Weißenfels mit 2:0 Vorsprung

34 Minuten nach der Pause konnte Pascal Pannier (Halle-Ammendorf) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Halle-Ammendorf erzielen (79.). Der SSC Weißenfels sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – BSV Halle-Ammendorf

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann, Luib (90. Beyer), Zerbe, Schumann, Dierichen (46. Necke), Zozulia (77. Lehmann), Purrucker (87. Schneider), P. Koch (73. Hafkesbrink), T. Koch, Puphal

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Niesel, Winkler (73. Hartmann), Pannier, Schmitz, Dabel, Agwu (65. Piven), Kunze, Schöneck (90. Klein), Hoffmann, Schubert (46. Kowalski)

Tore: 1:0 Timm Koch (1.), 2:0 Andrii Zozulia (22.), 2:1 Pascal Pannier (79.); Schiedsrichter: Max Grünwoldt (Leipzig); Assistenten: Franz Unger, Jonas Marvin Kühn; Zuschauer: 101