Dem SSC Weißenfels glückte es am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den 1. FC Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 125 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 125 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Bitterfeld-Wolfen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Maximilian Oha am Ende der ersten Halbzeit, als Yannick Luib für Weißenfels traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

92. Minute: SSC Weißenfels mit 2:0 Vorsprung

Am Ende des Duells sollte es dem SSC Weißenfels noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Timm Koch den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (90.+2). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann (63. Kopp), Purrucker (86. Schneider), Puphal, Luib (90. Beyer), Dierichen, Zerbe (74. P. Koch), Schumann, Hafkesbrink, Löser (63. Zozulia), T. Koch

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Ludwig (72. Potapenko), Elflein (46. Born), Weimann, Hadaschik, Bauer, Galushyn, Gründling (63. Hoffmann), Böhme, Hlynianyi, Ehrhardt (63. Litzenberg)

Tore: 1:0 Yannick Luib (45.), 2:0 Timm Koch (90.+2); Zuschauer: 125