Der SV Eintracht Elster unter Leitung von Trainer Marvin Richter feierte einen deutlichen Erfolg über die SG Empor Waldersee mit einem 5:0 (4:0) in der Fußball-Landesklasse 4-Partie.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste durch.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Nach gerade einmal 18 Minuten schoss Eric Schutzsch das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht allzu lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Jan Sascha Schulze den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (23.).

SV Eintracht Elster führt mit 2:0 – Minute 23

Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Damon Schüler wurde für Lennox Witzel eingesetzt und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite räumten Jason Schilling für Raul Loppnow und Adrian Elias Westendorf für Damien Simon den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter erneut zur Tat schreiten. Die SG Empor Waldersee kassierte einmal Gelb.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Yannick Schüler (Elster) den Ball über die Linie bringen (89.). Mit 5:0 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger. In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – L. Witzel (66. D. Schüler), M. Witzel, Schneider, Lavrov, Engelhardt, T. Richter, Dietze (76. Göbel), Kase (66. Y. Schüler), Schuschke (89. Zoberbier), Schutzsch (83. Donath)

SG Empor Waldersee: Bahn – Schilling (70. Loppnow), Schulze, Bruch (83. Hofmann), Chebbah, Westendorf (70. Simon), Schäfer (7. Rubitzsch), Griebner, Eckardt (80. Samaniega Lopez), Vogel, Gaedke

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55