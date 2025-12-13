Der SC Freital errang am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den FC Grimma.

Freital/MTU. 1:0 (0:0) lautet das Schlussergebnis des Matches zwischen dem SC Freital und FC Grimma. 217 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann brachte Robin Fluß den Gastgeber in Führung (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Aufstellung und Statistik: SC Freital – FC Grimma

SC Freital: Kamenz – Fluß (89. Milicevic), Adler, Herold (86. Ranninger), Schulze (70. Heidler), Böcker, Von Brezinski, Michael, Weidauer (86. Seyfert), Tänzer (70. Hendrich), Menz

FC Grimma: Cap – Ziffert, Rieger, Werner, Kind, Mattheus (74. Hübner), Pistol, Kaba (84. Seidl), Markus (84. Förster), Vogel, Janz

Tore: 1:0 Robin Fluß (70.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Michael Näther, Karl Krompaß; Zuschauer: 217