Fußball-Verbandsliga: Der Heimvorteil half der SG Rot-Weiß Thalheim am Donnerstag nicht, als sie sich vor 98 Zuschauern mit 1:3 (0:1) gegen die SV Fortuna Magdeburg geschlagen geben musste.

SG Rot-Weiß Thalheim unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Fortuna Magdeburg

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das Match zwischen Thalheim und Magdeburg ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Dirk Hannemann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (42.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Bitterfeld-Wolfener revanchieren: In Minute 81 wurde das Gegentor durch Queba Sonco erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Rot-Weiß Thalheim gegen SV Fortuna Magdeburg – 81. Minute

Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Illya Kovkrak, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu festigen (90.+7).

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kunyk, Moroz, Kuras, May (60. Zahrt), Schmökel, Wróblewski (88. Henze), Sonco, (46. Gräbe-Schmelzer), Prielipp, Schinkel (69. Sambu Cabral)

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Megel (27. Domitz), Pide, Schüler (78. Rudolph), Halilaj, Steinbach (62. Bimenyimana), Lange, Kauka, Ehrenberg (82. Kovkrak), Gerstner, Weidemeier (87. Rexhepi)

Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98