Dem FSV Barleben 1911 e. V. gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 61 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Barleben/MTU. Die 61 Besucher auf dem Sportplatz- Platz 2 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Barleber besiegten das Team aus Thalheim mit 4:1 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Valentin Pung (38.) erzielt wurde.

Minute 38: FSV Barleben 1911 e. V. führt mit zwei Toren

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Jamil Pepito Zander, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 zu erweitern (75.). Der FSV Barleben 1911 e. V. sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – M. Hauer, Wasylyk (80. Schäfer), Eichholz (73. Fröhlich), Laabs, Röhl (46. P. Hauer), Pung (51. Priese), Jespersen (66. Magnus), Duda, Lohse, Zander

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Sonco, Kunyk, May, Hoffmann, Prielipp, Kuras, Schinkel, Schmökel (71. Zawada), Wróblewski (79. Henze), Zahrt (46. Ndour)

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61