Ergebnis 15. Spieltag 0:0 – VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim trennen sich unentschieden
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga.
Merseburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 147 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 live dabei. Schiri Luis Paul (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten kamen in dieser turbulenten Partie zum Einsatz.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Merseburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 15
Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim
VfB Merseburg: Przigode – Korngiebel, Mittler (70. Arndt), J. L. Wagner, Frühauf, Nicodemus, Hillemann, Erovic (70. Friedrich), Berndt (70. Dähne), D. Wagner, Bierschenk (52. Kothe)
SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Schmökel, Schinkel, Seniura, Sambu Cabral (80. Zawada), Jalo, Ndour, May, Kolomiiets, Sonco, Lytvyn
; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147