Bitterfeld-Wolfen/MTU. Trotz eines starken Anfangs haben die Bitterfeld-Wolfener Hausherren am Freitag ihren Vorsprung in der Partie gegen den SC Bernburg verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:0).

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und nach einer ersten Halbzeit ohne Treffer in Nachspielminute 1 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Bitterfeld-Wolfener konterten . Diesmal war Nils Erik Fahland der Torschütze (51.).

1:1 Ausgleich im Spiel SG Rot-Weiß Thalheim gegen SC Bernburg – Minute 51

Unentschieden. Bernburgs Dustin Strobach konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 3

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Felix Hilmer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 zu erweitern (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SC Bernburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kunyk (82. Hoffmann), Kuras (66. Zahrt), Prielipp, Schmökel, Moroz, Seniura, Sonco, Schinkel, (56. Bakkush), Wróblewski (56. Gräbe-Schmelzer)

SC Bernburg: Schneider – Streithoff, Krüger, Heitzmann, Lange, Raeck, Schauer, Binkau, Becker (31. Fahland), Staat (66. Schmidt), Strobach (71. Bichtemann)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (45.+1), 1:1 Nils Erik Fahland (51.), 1:2 Dustin Strobach (58.), 1:3 Felix Hilmer (90.+2); Zuschauer: 171