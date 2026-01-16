Dem FSV Barleben 1911 e. V. glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 61 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Thalheim durch.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 26 Minuten schoss Palle Jespersen das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Valentin Pung den Ball ins Netz (38.).

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Pause, als Jamil Pepito Zander den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (75.). Damit war der Triumph der Barleber gesichert. Die Barleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Pung (51. Priese), Duda, Röhl (46. P. Hauer), Eichholz (73. Fröhlich), Jespersen (66. Magnus), M. Hauer, Lohse, Zander, Laabs, Wasylyk (80. Schäfer)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Schinkel, Schmökel (71. Zawada), Sonco, Prielipp, May, Kuras, Kunyk, Wróblewski (79. Henze), Zahrt (46. Ndour), Hoffmann

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61