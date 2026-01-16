Fußball-Verbandsliga: Am Freitag war die SG Rot-Weiß Thalheim gegenüber dem SC Bernburg machtlos und wurde mit 1:3 (1:0) vom Platz gefegt.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Thalheim eine Niederlage gegen den SC Bernburg hinnehmen. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Luca Finn Prielipp für Thalheim traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Nachspielminute 1 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

SG Rot-Weiß Thalheim Kopf an Kopf mit SC Bernburg – 1:1 in Minute 51

Unentschieden. Bernburgs Dustin Strobach konnte seinem Team in Minute 58 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 3

In der Nachspielzeit nutzte der SC Bernburg noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Felix Hilmer (Bernburg) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 3:1 gingen die Bernburger als Sieger vom Platz. In Spielminute 93 handelte sich die SG Rot-Weiß Thalheim noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SC Bernburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Kuras (66. Zahrt), Kunyk (82. Hoffmann), (56. Bakkush), Schmökel, Prielipp, Schinkel, Sonco, Wróblewski (56. Gräbe-Schmelzer), Seniura, Moroz

SC Bernburg: Schneider – Krüger, Schauer, Streithoff, Binkau, Raeck, Lange, Staat (66. Schmidt), Heitzmann, Becker (31. Fahland), Strobach (71. Bichtemann)

Tore: 1:0 Luca Finn Prielipp (45.+1), 1:1 Nils Erik Fahland (51.), 1:2 Dustin Strobach (58.), 1:3 Felix Hilmer (90.+2); Zuschauer: 171