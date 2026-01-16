Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein VfB Merseburg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Merseburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 147 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 live dabei. Schiedsrichter Luis Paul (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Merseburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim

VfB Merseburg: Przigode – J. L. Wagner, Berndt (70. Dähne), Hillemann, Mittler (70. Arndt), Nicodemus, Frühauf, Erovic (70. Friedrich), Bierschenk (52. Kothe), Korngiebel, D. Wagner

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Seniura, Jalo, Schinkel, May, Kolomiiets, Sambu Cabral (80. Zawada), Ndour, Sonco, Lytvyn, Schmökel

; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147