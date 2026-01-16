Ergebnis 15. Spieltag Begegnung von VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim endet mit Remis 0:0
Am 15. Spieltag der Fußball-Verbandsliga erreichte der Heimverein VfB Merseburg gegen die SG Rot-Weiß Thalheim ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.
Merseburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen VfB Merseburg und SG Rot-Weiß Thalheim mit einem torlosen 0:0 (0:0). 147 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Ulmenweg Pl.2 live dabei. Schiedsrichter Luis Paul (Magdeburg) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten verteilte der Spielleiter in dieser chaotischen Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Merseburg
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 15
Aufstellung und Statistik: VfB Merseburg – SG Rot-Weiß Thalheim
VfB Merseburg: Przigode – J. L. Wagner, Berndt (70. Dähne), Hillemann, Mittler (70. Arndt), Nicodemus, Frühauf, Erovic (70. Friedrich), Bierschenk (52. Kothe), Korngiebel, D. Wagner
SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Seniura, Jalo, Schinkel, May, Kolomiiets, Sambu Cabral (80. Zawada), Ndour, Sonco, Lytvyn, Schmökel
; Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Christian Petzka, Julien-Rene Franke; Zuschauer: 147