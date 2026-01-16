Fußball-Verbandsliga: Der Heimbonus half der SG Rot-Weiß Thalheim am Donnerstag nicht, als sie sich vor 98 Fans mit 1:3 (0:1) gegen die SV Fortuna Magdeburg verabschieden musste.

Drilon Halilaj (SV Fortuna Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 42, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Queba Sonco den Ball ins Netz.

81. Minute SG Rot-Weiß Thalheim gleichauf mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

In der Nachspielzeit nutzte die SV Fortuna Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Illya Kovkrak (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+7). Mit 3:1 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SV Fortuna Magdeburg

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Moroz, Kuras, Schinkel (69. Sambu Cabral), (46. Gräbe-Schmelzer), Sonco, Schmökel, Prielipp, Wróblewski (88. Henze), May (60. Zahrt), Kunyk

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Megel (27. Domitz), Lange, Pide, Weidemeier (87. Rexhepi), Ehrenberg (82. Kovkrak), Kauka, Schüler (78. Rudolph), Halilaj, Gerstner, Steinbach (62. Bimenyimana)

Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98