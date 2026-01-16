Dem FSV Barleben 1911 e. V. glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, die SG Rot-Weiß Thalheim mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 61 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Barleben/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 61 Besuchern auf dem Sportplatz- Platz 2 geboten. Die Barleber waren den Gästen aus Thalheim mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Barleber (23., 25.). Es waren schon 26 Minuten des Spiels vergangen, als Palle Jespersen für Barleben traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Valentin Pung (38.) erzielt wurde.

FSV Barleben 1911 e. V. liegt in Minute 38 2:0 vorn

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Jespersen konnte in Minute 56 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SG Rot-Weiß Thalheim. In Minute 66 schaffte es Spieler Nummer 10 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den FSV Barleben 1911 e. V..

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 4

In Minute 75 fiel der finale Treffer der Partie. 30 Minuten nach der Pause gelang es Jamil Pepito Zander, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (75.). Die Barleber sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 e. V. – SG Rot-Weiß Thalheim

FSV Barleben 1911 e. V.: Oldenburg – Lohse, Jespersen (66. Magnus), Laabs, Duda, Pung (51. Priese), Röhl (46. P. Hauer), M. Hauer, Zander, Eichholz (73. Fröhlich), Wasylyk (80. Schäfer)

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Hoffmann, Sonco, Zahrt (46. Ndour), Kuras, Schinkel, Prielipp, Schmökel (71. Zawada), Kunyk, Wróblewski (79. Henze), May

Tore: 1:0 Palle Jespersen (26.), 2:0 Valentin Pung (38.), 3:0 Palle Jespersen (56.), 3:1 Maurice May (66.), 4:1 Jamil Pepito Zander (75.); Zuschauer: 61