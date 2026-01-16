Fußball-Verbandsliga: Am Donnerstag war die SG Rot-Weiß Thalheim gegenüber der SV Fortuna Magdeburg machtlos und wurde mit 1:3 (0:1) vom Platz gefegt.

SG Rot-Weiß Thalheim verliert auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen SV Fortuna Magdeburg

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Pawel Kudyba. Der Trainer von Thalheim musste sein Team bei einer 1:3 (0:1)-Niederlage gegen Magdeburg beobachten.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Dirk Hannemann vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Drilon Halilaj das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (42.). Das Gegentor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Queba Sonco den Ball ins Netz.

Minute 81 SG Rot-Weiß Thalheim auf Augenhöhe mit SV Fortuna Magdeburg – 1:1

Unentschieden. Magdeburgs Bleon Rexhepi konnte seinem Team in Minute 88 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 02.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 7

In der Nachspielzeit nutzte die SV Fortuna Magdeburg noch einmal die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Illya Kovkrak (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (90.+7). Mit 3:1 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz.

SG Rot-Weiß Thalheim: Blanke – Moroz, Wróblewski (88. Henze), Kuras, May (60. Zahrt), Prielipp, Schmökel, (46. Gräbe-Schmelzer), Schinkel (69. Sambu Cabral), Sonco, Kunyk

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Gerstner, Weidemeier (87. Rexhepi), Megel (27. Domitz), Kauka, Halilaj, Steinbach (62. Bimenyimana), Pide, Ehrenberg (82. Kovkrak), Lange, Schüler (78. Rudolph)

Tore: 0:1 Drilon Halilaj (42.), 1:1 Queba Sonco (81.), 1:2 Bleon Rexhepi (88.), 1:3 Illya Kovkrak (90.+7); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Stefan Cordes, Justin Geese; Zuschauer: 98